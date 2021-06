Alcalde Dau lideró operativos de control al toque de queda

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, lideró las cinco caravanas que se realizaron en la noche del sábado, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 0586 del 31 de mayo de 2021, y que al final dejó cuatro establecimientos cerrados por infringir el horario dispuesto para el cierre de actividades y por no tener toda la documentación requerida para poder funcionar.

“Quise salir en la noche del sábado en caravana con la Policía Metropolitana, y durante el recorrido por diferentes barrios quedé gratamente sorprendido porque no hubo indisciplina social, el comercio cumplió con los horarios de cierre, la gran mayoría de ciudadanos estaban en sus casas; sin embargo, había personas que no cumplían con el toque de queda, pero no se vieron aglomeraciones”, expresó el mandatario después de recorrer zonas como Torices, Daniel Lemaitre, San Francisco, La María, La Esperanza, Boston, Líbano, Olaya Herrera, El Pozón, Los Caracoles y El Bosque.

Destacó que fue una noche muy positiva, en cuanto a los resultados que observó en el recorrido, y expresó que el objetivo de la jornada fue para mirar si se estaba cumpliendo con las medidas adoptadas en el último decreto, que vence el 15 de junio, y posteriormente definir si queda igual o se amplían o restringen las medidas a tomar.