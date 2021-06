Asociación de mujeres rechazan asesinato de Fiscal en Tibú

Conmocionado se encuentra en la población en el municipio de Tibú después del asesinato que se presentó en las últimas horas de la Fiscal especializada en esta población Esperanza Navas, la cual llevaba más de 10 años trabajando en la región y recibió varios impactos de bala que segaron su vida.



Esta situación ha encendido las alarmas a al sumarse más de 10 mujeres que han sido ultimadas durante este 2020 en esta región al norte del departamento, y aún no conocerse un análisis claro por parte de las autoridades sobre esta situación que se está volviendo reiterativa.



Alejandra Vera de la fundación mujer levántate y muévete en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es importante que se establezca un mecanismo que permita contrarrestar estas muertes violentas y que ante esto se van a manifestar en las próximas horas.



“Lamentando y rechazando cualquier acto de violencia que vivan las mujeres y precisamente la Fiscal es asesinada, le exigimos al Estado colombiano acciones porque estamos en peligro especialmente en la zona de el Catatumbo, allá no hay garantías para protección y no se está dando cumplimiento a la ley que exige la protección de todas las vidas y la erradicación de las formas de violencia contra las mujeres, queremos manifestar que estamos indignadas y vamos a convocar un plantón por qué ninguna mujer puede ser asesinada”, dijo la defensora.

Por ahora las autoridades han incrementado la presencia en el casco urbano del municipio de Tibú y se están buscando los mecanismos para tratar de dar con los responsables de este asesinato que enluta a la región del Catatumbo.