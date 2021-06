"Santander vive el peor pico de la pandemia": Médicos

Santander está atravesando uno de los peores picos de la pandemia por COVID-19. Los primeros seis días de junio tienen alarmados a los médicos en la región. En lo que va corrido de este mes, ya son 9.166 personas contagiadas, solo este fin de semana, de viernes a domingo, se reportaron 4.890 casos.

Las muertes tampoco dan tregua, 250 fallecieron en lo que va de junio. Durante este fin de semana fueron 142 las víctimas.

El médico Victor Raúl Castillo, presidente del HIC y la Fundación Cardiovascular, señaló que la situación es cada vez más crítica porque pese a los esfuerzos no hay como atender a la población que llega buscando ayuda.

"No tenemos como sacar más puntos de oxígeno, no hay camillas, no hay sillas. Es una situación que se estaba advirtiendo, sabíamos que ibamos a llegar, y lastimosamente la gente no colaboró. Este es el resultado de las marchas y las aglomeraciones".

Al colapso en los servicios de urgencias se le suma que cada día se van llenando las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI. Barrancabermeja, San Gil, Socorro no tienen capacidad, mientras que en el área metropolitana las que van quedando disponibles, cuando alguien se muere o se recupera, van siendo ocupadas inmediatamente.