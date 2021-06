Defensoría pide acatar la alerta emitida para Bogotá y Cundinamarca

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana para 10 localidades de Bogotá y 12 municipios de Cundinamarca, ante el riesgo de la presencia de grupos armados ilegales.

Esta alerta se trabajó durante 11 meses con expertos y con visitas a terreno para evidenciar los riesgos para la población civil. Así nos lo explica Ricardo Arias, del sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.

“Son dos corredores estratégicos que hemos identificado: el corredor oriental que va desde la localidad de Usme hasta la localidad de Usaquén y el corredor occidental va desde Ciudad Bolívar hasta Suba. Cada uno de estos corredores tiene municipios vecinos y hay evidencia de la disputa por estos corredores por parte de los grupos armados ilegales”.

Ante las críticas del Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, por esta alerta para 12 municipios del departamento, la Defensoría le dice que esta alerta es de prevención y por eso en 10 días tiene que tener un plan de acción que minimice los riesgos para la población civil.

“Nosotros le explicamos al Gobernador que hay una tercerización de bandas criminales, que como no levantar la mano como Defensoría para advertir que de no darse las condiciones y de no trabajar en un plan de choque que pueda prevenir la presencia de estos actores la población civil es la que se afectará”.

Para la Defensoría del Pueblo es clave que se acojan estas alertas y se actúe antes de que los grupos armados tomen posesión de los territorios.