“La polarización nos tiene cansados”: Arzobispo de Ibagué

El arzobispo de Ibagué, monseñor Orlando Roa Barbosa, no ocultó su preocupación por la realidad que está viviendo el país. Señaló que la polarización está generando una fatiga entre los colombianos.

“El tema de la polarización del país nos tiene cansados. Unos con unos y otros con otros. Estamos cansados de esos dos polos. Tenemos que buscar alternativas. La forma de buscar alternativas no es la violencia, no es el vandalimo, afectando los derechos de los demás. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los otros. Yo tengo derecho a protestas pero el otro también tiene derecho a trabajar y movilizarse. Estamos enfocando mal la situación”, dice el jerarca de la Iglesia Católica.

Roa a renglón seguido manifestó que no existe un partido político que tenga claro un proyecto de país claro.

“Cada candidato a la presidencia, cada candidato al Senado tiene su propio proyecto, pero no es un proyecto de futuro que marque un derrotero para todo el país. ¿Cuál es el proyecto de Colombia que nosotros tenemos en este momento? Yo no lo veo. Ese es el problema. No hay proyecto de país claro”.

El arzobispo de Ibagué pidió rescatar los valores ciudadanos y cristianos de la sociedad colombiana para evitar la destrucción del país.