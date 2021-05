Trabajadores de Edurbe en Cartagena siguen sin recibir pago de salarios

Una marcha que llegó hasta los bajos de la Alcaldía de Cartagena, fue el más reciente acto realizado por trabajadores de Edurbe, para llamar la atención por 11 meses de salarios que les adeuda dicha entidad.

En asamblea permanente, el grupo de empleados han discutido diferentes alternativas para salir de la crisis que atraviesa la entidad, no obstante aseguran que no han sido escuchados por el distrito que según ellos, ha guardado silencio pese a tener el compromiso de gestionar $2.600 millones, necesarios para el pago de primas, cesantías y sueldos atrasados.

"Las directivas de Edurbe no están, no tenemos secretaria general porque renunció, no tenemos gerente porque renunció, no tenemos subdirector administrativo y financiero porque renunció y la junta directiva no toma decisiones. Nosotros sí estamos trabajando en pro de solucionar la problemática", expresó Roberto Parra, uno de los afectados.

Mientras llegan los recursos, este grupo de personas hace "maravillas" para sobrevivir en medio de tantas carencias, y diariamente se dan cita en las instalaciones ubicadas en el barrio Manga.