Incendio en Suiza fue provocado por el uso de bengalas en el bar, confirman las autoridades

El incendio que arrasó un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana durante las celebraciones por el año nuevo fue provocado, en una alta probabilidad, por bengalas encendidas fijadas a botellas dentro del local, tal como afirmaron las autoridades suizas, que trabajan para identificar a los 40 fallecidos, un día después del suceso.

Las autoridades también trabajan para identificar a los heridos. Este viernes, 2 de enero, la Policía elevó esta cifra a 119 personas y confirmó que, de ellos: 14 son franceses, 11 italianos, cuatro serbios, un bosnio, un belga, un luxemburgués, un polaco y un portugués. Se teme que gran parte de las víctimas fatales por este siniestro sean extranjeros, dado que es frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes.

Mientras las autoridades llevan adelante este proceso, numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos: “Hemos intentado contactar con nuestros amigos. Hemos puesto muchas fotos, en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales posibles para intentar encontrarlos”, dijo Eléonore, de 17 años. “Pero nada, ninguna respuesta, hemos llamado a los padres, nada, ni siquiera los padres saben nada”, concluyó.

En redes sociales circulan decenas de publicaciones con fotos, descripciones de ropa y llamados desesperados para obtener cualquier pista sobre su paradero.

La fiscal del cantón suizo de Valais, Béatrice Pilloud, confirmó durante una rueda prensa que la hipótesis adelantada por medios locales, a partir de los testimonios de diversas personas, es la que manejan las autoridades.

“Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo. Eso produjo un incendio rápido, muy rápido y generalizado”, declaró. Según los testigos, era algo habitual en el establecimiento.

Béatrice Pilloud indicó que se han movilizado importantes medios “para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible”.

“Este trabajo puede llevar varios días”, indicó por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 119 heridos, de los cuales unos 50 han sido o serán trasladados a centros especializados en grandes quemados de otros países europeos, indicó Mathias Reynard, presidente del gobierno del cantón de Valais. Al menos 80 están en situación crítica.

Se conocen detalles del incendio en Crans-Montana

El incendio se declaró hacia la 01H30 (00H30 GMT) del jueves 1 de enero en el bar Le Constellation de Crans-Montana, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

Se desconoce cuántas personas había en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

En las calles y los cafés abiertos del centro de Crans-Montana el viernes la tragedia estaba en todas las conversaciones.

“La atmósfera es pesada”, explicó a la agencia AFP Dejan Bajic, un turista de 56 años de Ginebra que viene a esta estación de esquí desde 1974. “Es como un pequeño pueblo, todos conocemos a alguien que conoce a alguien afectado”.

A su vez, en la calle frente al bar, varias personas vinieron a depositar flores.

El fuego provocó “un incendio generalizado que causó una o varias explosiones” en el bar, dicen las autoridades cantonales, que descartaron enseguida la hipótesis de un atentado. La investigación sigue en curso.

Los gerentes del bar, una pareja de franceses, fueron interrogados pero “por el momento, no se ha establecido ninguna responsabilidad penal”, indicó la fiscal de Valais.

El incendio se concentró en el sótano

Pese al fuego, los muros de los edificios adyacentes al bar no tenían rastros negros el viernes. Incluso el rótulo del bar parecía intacto, igual que la estructura de madera de la terraza, señal de que el incendio se concentró sobre todo en el sótano.

Los testigos describieron escenas de horror con personas intentando romper las ventanas para escapar mientras otras, cubiertas de quemaduras, se precipitaban a la calle.

Un vídeo en las redes sociales muestra el inicio del incendio del techo, con un joven que intenta apagar el fuego con un gran paño blanco. A su lado, otros jóvenes graban la escena pero continúan bailando.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el mismo día del incendio, anunció que las banderas ondearán a media asta durante cinco días tras esta “tragedia de proporciones aterradoras y sin precedentes”.