Por daños causados en protestas, Supercade Américas cierra temporalmente

La Secretaría general de Bogotá anunció que el SuperCade ubicado en el Portal de las Américas no brindará atención presencial, debido a los daños que ha recibido la infraestructura durante estos días de manifestaciones.

Este punto de la red Cade permanecerá cerrado hasta que se realicen las respectivas reparaciones y se pueda garantizar plena seguridad a los trabajadores y ciudadanos.

Se invita a la ciudadanía a usar el Cade virtual o dirigirse a otros puntos que siguen operando de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm o a los SuperCade que atienden de lunes a viernes entre las 7:00 am hasta las 5:30 pm y sábado de 8:00 am a 12:00 pm.