20 mil sacos de café están sin comercializar en Antioquia por bloqueos

El comité de Cafeteros de Antioquia expresó su preocupación por el represamiento de la producción de café. Alrededor de 20 mil sacos no han podido salir del departamento hacia el puerto de Buenaventura, por donde sale el 50% del café del país, debido a bloqueos de las vías del pacífico.

Son 79 mil familias de Antioquia que viven de la producción de café y resultan afectadas en lo económico por estos represamientos de su cosecha, Alvaro Jaramillo Guzmán, Director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Antioquia, explica:

“Cuando el caficultor nos diga -cómpreme este café que tengo- nosotros tendremos que decirle, a mi no me han pagado el que yo le compré porque no lo he podido entregar en el exterior y no tengo como comprarle más”.

El suministro de fertilizantes también está a media marcha, lo que podría dejar a los productores sin acceso a los insumos, para el cuidado y productividad de cafetales.

El Comité de cafeteros de Antioquia instó a los promotores de las marchas a permitir el tránsito de la carga y los insumos, para facilitar la labor productiva de las familias cafeteras.