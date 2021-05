Manifestantes de 'Puerto Maderas' en Cali rechazaron actos vandálicos

Asó lo hicieron saber mediante un video que se hizo viral en las redes sociales donde expresaron lo siguiente:

“Somos la primera línea de aquí de PuertoMaderas que pasa, en estos momentos está siendo saqueado el éxito, son las 10 de la noche, 19 de mayo del 2021, son personas que no conocemos de barrios aledaños aquí, nosotros no apoyamos los saqueos no apoyamos los robos, nos vamos a retirar por el día de hoy porque no quiero que nos comprometan y nos metan en ese cuento a nosotros, estamos aquí con otro propósito”.

La retirada del lugar la hicieron a las 10 de la noche, en medio de presuntos asaltos en la zona, el hecho fue aplaudido por la comunidad que está de acuerdo con las protestas pero de manera pacífica y rechaza los actos vandálicos, en una jornada que transcurrió en su mayor parte, con tranquilidad en Cali.