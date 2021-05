Ministro de Defensa: "150 vándalos saquearon bodegas en Buenaventura"

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el ministro de Defensa, Diego Molano aseguró que el pasado miércoles 19 de mayo se desarrolló una caravana para garantizar productos prepresados en Buenaventura.

"Ayer (miércoles 19) como parte de la tarea que tenemos de ayudar a desbloquear, se desarrolló una caravana acompañada con 1.200 hombres para garantizar salida de productos represados. Desafortunadamente 150 vándalos comenzaron a atacar los camiones a cometer desmanes", manifestó

En redes sociales se denunciaron saqueos y vandalismo, lo cual generó la presencia del ESMAD. El ministro Diego Molano aseguró que hubo saqueos a las bodegas, además, debido a la situación, el alcalde decretó toque de queda y hubo dos homicidios.

"Desde finales del año pasado esas organizaciones han buscado manejar el negocio del narcotráfico en el puerto y la armada lo que quiere es desmantelar estas bandas", aseguró Molano.

Bloqueos en el Valle del Cauca

El ministro aeguró que no se pueden dejar seguir los bloqueos pues están dejando sin alimento a los ciudadanos en Cali.

"Es muy importante que el país sepa que nosotros protegemos el derecho de quienes no protestas y de quienes marchan. Hemos encontrado que en las noches sistemáticamente hay personas que realizan desmanes", dijo.

Caso Santrich

Finalmente, frente al tema de Santrich dijo que "por inteligencia Santrich y otro miembro en una confrontación en territorio venezolano fallecieron, pero no hay información confirmada y hasta que no esté confirmada no podemos decir nada".