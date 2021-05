Investigan presunto abuso policial contra madre e hija en Suba

Sandra Pérez y su hija Sara Cárdenas el pasado 5 de mayo en la localidad de Suba estaban observando las movilizaciones que pasaban cerca de su casa, cuentan que de un momento a otro comenzaron los gases y las bombas aturdidoras, ambas comenzaron a correr y quedaron solas en un callejón hasta donde llegaron hombres del ESMAD y les dispararon.

“Tres del ESMAD nos persiguieron, a mi hija a mí estando solas, uno de ellos nos disparó una granada no letal, eso nos estalló en la cara, una de esas bolas le cayó en el ojo izquierdo a mi hija”, contó Sandra.

La mamá recibió impactos de perdigones en el pecho, en las costillas y en la cara mientras su hija Sara sangraba por un ojo, los vecinos las llevaron al Hospital de Suba donde casi no son atendidas por no tener seguro, luego por la gravedad de las heridas Sara la hija de 18 años y que cursa grado 11 fue trasladada al Hospital Simon Bolívar donde en las últimas horas les confirmaron lo que no querían escuchar.

“La niña no tiene visión por un ojo, por más cirugías que le hagan, ella no va recuperar la vista, nos dijeron los médicos” agregó la madre entre lágrimas.

Por estos hechos, Sandra y su hija Sara interpusieron demandas en la Fiscalía, en la Policía, en la Personería y en la Procuraduría y cuentan que ya recibieron amenazas.

“En Colombia nos están matando, nos están dejando ciegos y yo quiero que se haga justicia, ya he recibido amenazas donde me dicen que callada me veo mejor”, puntualizó Sandra Pérez.

La Secretaría de la Mujer viene haciendo un acompañamiento psicológico a las dos mujeres, así como la alcaldía local de Suba.

La Policía de Bogotá, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente por este caso mientras que en la Fiscalía avanza la investigación.