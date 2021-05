Comercio en "jaque" por bloqueos y vandalismo

La Cámara de Comercio de Bucaramanga se pronunció frente al cierre de los principales corredores viales del país y los actos de vandalismo vividos en los últimos días en la ciudad refiriéndose a que el comercio está viviendo su peor situación económica desde el inicio del confinamiento total por la pandemia.

Cándido Aguilar, presidente de la junta directiva de la Cámara, aseguró que decenas de negocios han tenido que cerrar por temor a saqueos y muchos otros como en el caso del centro de Bucaramanga se han visto obligados a reducir su personal.

Lea también:

"Claro que sí pueden protestar, pero de manera pacífica, hay que dialogar ya. No aguantamos más cierres y bloqueos de vías. Las empresas ya no mandan a sus trabajadores, nos dicen, porque no hay transporte y hay mucha zozobra de resultar heridos en esos actos de violencia. Están cerrando mucho más temprano y eso en dinero es mucha plata que se pierde", agregó Aguilar.

Le puede interesar:

El presidente envió un mensaje a la Policía de Bucaramanga para que tenga "mano dura" con quienes hacen vandalismo e instó a las autoridades locales y a los manifestantes del paro a sentarse de manera urgente en mesas de diálogo por que dice él, el empresariado no aguanta más la crisis económica que viven actualmente en la ciudad.