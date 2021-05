Cúcuta tiene reserva de químicos para potabilizar el agua

Las repercusiones que se han sentido por el paro nacional que adelantan diferentes sectores sociales se han sentido en varias regiones del país, al generarse un desabastecimiento de algunos productos importantes para la vida cotidiana de los ciudadanos.

Sin embargo, uno de los mayores efectos colaterales que ha dejado los bloqueos viales, ha sido la falta de movilización de los productos necesarios para poder hacer el tratamiento de agua y que sea potabilizada para el consumo humano.

Hugo Vergel gerente de Aguas Kapital empresa concesionada del acueducto en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que afortunadamente este no ha sido el caso para la región y que se cuentan con los químicos necesarios en reserva para poder afrontar cualquier situación.

También le puede interesar: Consejo Nacional de Paz pide ampliar participación a los jóvenes

“Hemos estado como todas las empresas con dificultades en hacer llegar los productos químicos como el cloro y sulfatos para la potabilización del agua, pero afortunadamente tenemos reservas como para 45 días y rogando que esta situación no se prolongue mucho para no tener inconvenientes, son químicos que por lo menos en el cloro viene en unos empaques especiales presurizados y que el transporte por la vía aérea no es nada fácil, también los sulfatos que son productos químicos que tienen dificultades en el transporte aéreo tanto por el tipo de producto como por la cantidad necesaria, yo creo que traerlos en avión es el último recurso que haríamos” dijo el gerente de la empresa.

Por ahora la empresa ha hecho el llamado a los diferentes usuarios en la ciudad de Cúcuta para racionalizar el líquido, y mantener las reservas de agua en los diferentes recipientes de almacenamiento que están instalados en las viviendas.