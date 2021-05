Un joven boyacense, en el grupo de trabajo que busca vacuna contra Covid-19

Se trata delmédico Andrés Felipe Cuspoca, nacido en Duitama y quien actualmente vive en Tunja y hace parte del Grupo de Investigación en Epidemiología Clínica GRECO de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

El médico Cuspoca asegura que se “utilizaron las partes del virus que no estaban en Wuhan, China, las partes que no estaban presentes en mutación”.

“En nuestra propuesta usamos fragmentos específicos de esa proteína que se genera al comienzo de la infección y que se asocian con el desenlace clínico”.

Esas células T son capaces de disminuir la severidad de la enfermedad, en eso nos diferenciamos con las vacunas que actualmente están en el mercado, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac y que ya se están aplicando en Colombia, contó el joven investigador.

Aseguró que “en la simulación por dinámica molecular, usamos procesadores no convencionales y los acoplamos a un receptor que revisa las posibles interacciones de la proteína completa si se pega o no, si es capaz de activar el receptor o no, esto se puede probar en ratones, ya teniendo estos resultados teóricos”.

Lo revolucionario de esta vacuna, advierte, “sería queno necesita refrigeración y que pueda ser administrada por vía oral, claro hasta el momento todo está simulado”,hace falta la parte experimental para lo cual necesitamos, entre 500 y 700 millones de pesos para avanzar a la siguiente fase.

Estamos en la fase I necesitamos el apoyo financiero y político para poder avanzar con este estudio que nos permita validar los resultados teóricos, que sea capaz de neutralizar el virus, que sea capaz de estimular las células T y que el ratón supera la infección, toso esto hay que evaluarlo y luego sí pasaríamos a la experimentación con humanos

La investigación“Una aproximación inmuno-informática para SARS-CoV-2 en las poblaciones de Latinoamérica y un candidato vacunal multi-epítope dirigido hacia la población mundial”, ya fue aprobada por una prestigiosa revista científica suiza para su publicación.

De la investigación también hacen parte los médicos Laura Lorena Díaz, Álvaro Fernando Acosta, Marcela Katherine Peñaloza, Juvenal Yosa Reyes, quien es el director del Laboratorio de Simulación Molecular y Bioinformática de Unisimón,Yardany Rafael Méndez PhD, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), y Diana Carolina Clavijo PhD, de la Universidad Javeriana de Cali.