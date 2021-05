Líderes de la Sierra niegan reclutamiento forzado de menores en la zona

Los líderes sociales de la Troncal del Caribe, jurisdicción de la Sierra Nevada de Santa Marta emitieron un comunicado a la opinión pública para desmentir la alerta por reclutamiento forzado de menores de edad en el corregimiento de Guachaca y Machete pelao.

Los 50 dirigentes cívicos señalan, a través del documento que, las teorías de académicos y defensores de derechos humanos sobre esta situación, son falsas.

Incluso aseguran que "son contrarias a los pronunciamientos del coronel Jesús De los Reyes, Comandante (e) de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quien ha manifestado que este presunto reclutamiento está siendo investigado, dado que aún no cuentan con elementos probatorios que lo demuestren".

Por ello, consideran que las expresiones de los analistas en temas de seguridad "desconocen nuestros derechos fundamentales y los derechos colectivos de nuestras comunidades, las cuales historialmente vienen siendo estigmatizadas por el flagelo de la violencia, pedimos a las autoridades tomar medidas para que estas acusaciones no sean reiteradas y se genere un precedente negativo para las víctimas del conflicto Colombiano y máxime si estos señalamientos calumniosos provienen de personas que dicen defender los derechos humanos y la igualdad".

Los líderes se refieren a las investigaciones realizadas por la defensora de derechos humanos, Norma Vera Salazar, quien afirma que en estas zonas, al parecer, los grupos ilegales reclutan menores de edad para la delincuencia.

Las denuncias de Vera Salazar están fundamentadas en supuestos testimonios de las familias afectadas y estudios de la dinámica violenta de los grupos armados de la Sierra.

Ante esto, los líderes aseguran que en ese territorio existen personas de bien, quienes ayudan a estos menores a salir adelante y que, por el contrario, no permiten que se vayan a la guerra.

"Pedimos las pruebas de estas declaraciones. No queremos más estigmatización. Nosotros le estamos apostando a una reactivación social y económica y con estas noticias lo que hacen es descalificarnos cada día más", dijo Fredy Castillo Carrillo.

Así mismo, Alex Pinzón, presidente de la Parta Alta de Calabazo manifestó que "la ocasión de denunciar a la señora Norma es porque las autoridades que están en la zona, Batallón de Alta Montaña, una inspección de Policía, y regimiento de policía, quienes son los que vigilan la zona, nos han certificado que no tienen ningún conocimiento no denuncias ni ningún malestar donde se hayan presentado esos casos, y si nosotros que somos los que conocemos persona a persona nuestras comunidades, no tenemos conocimiento de reclutamientos forzados de menores de edad".

Dijo, además que "estamos luchando por tener una zona de turismo que es una actividad económica legal y sin perjuicios. No podemos aceptar cualquier comunicado o informe que presenten (...) porque son estudiados u obtienen títulos profesionales, ¿entonces tenemos que aceptar que nos dañen y dañen a nuestros campesinos? esto es muy lamentable".

POLÉMICA POR LAS FIRMAS

Pinzón concluye diciendo que "también hacemos claridad que las firmas que se utilizaron en el comunicado emitido el día 11 de mayo de 2021, fueron autorizadas por cada uno de los firmantes".

"Aclaramos que las firmas en el comunicado de prensa estaban digitalizadas con anterioridad, por ende realizamos está aclaración, bajo la gravedad de Juramento", dijo.