Hospital JMB le responde a Alcaldesa por embargo a las cuentas del Distrito

Luego que la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson anunciara una denuncia oficial ante los órganos de control por el embargo a las cuentas del Distrito, por parte del Hospital Julio Méndez Barreneche, el agente interventor de este centro médico Luis Óscar Galves Mateus, se pronunció y aclaró el tema ante la opinión pública.

A través de un comunicado señaló lo siguiente:

El Hospital es patrimonio de los magdalenenses, la prestación de un servicio de salud oportuno, seguro y con calidad a los usuarios; así cómo el pago oportuno a todo el personal de la salud, depende de los ingresos percibidos por su operación, recursos que garantizan el funcionamiento de la única entidad de mediana y alta complejidad del Departamento del Magdalena.

2. El Hospital no se mantiene solo y requiere que sus acreedores paguen por los servicios prestados. A la fecha el Distrito de Santa Marta adeuda por concepto de servicios de salud prestados a la población pobre, vulnerable y migrante la suma de 13.638.149.661 millones.

3. Esta interventoría, previo al embargo adelantó los trámites de cobro correspondientes para el pago de las facturas adeudadas por el distrito, sin tener respuesta alguna.

4. En consecuencia y garantizando el debido proceso la interventoría inició el cobro coactivo mediante mandamiento de pago el 8 de febrero de 2021, en aras de la protección de los servicios de salud prestados a la población vulnerable, pobre y migrante a cargo del Distrito de Santa Marta.

5. Las cuentas del Distrito de Santa Marta se encuentran embargadas como garantía para obtener el pago de dicha acreencia, sin que ello signifique que se encuentran a disposición del Hospital, dichos recursos a la fecha están congelados en cada una de las cuentas bancarias afectadas.

6. Es importante aclarar que la institución necesita superar la crisis financiera que la llevó a ser intervenida, entre otros aspectos, por el no pago de las deudas a cargo de la Alcaldía de Santa Marta.

7. Y que posterior al embargo, la Alcaldía de Santa Marta, propone un acuerdo de pago que no alcanza ni el 10% del valor total de lo adeudado y tampoco establece una fecha cierta para realizar el pago, lo que resulta lesivo para las finanzas del Hospital.

8. Para tranquilidad de la ciudadanía la prestación del servicio de salud, en el Distrito de Santa Marta y en el Departamento del Magdalena, no se ha puesto en riesgo ni se ha suspendido en ningún momento, garantizando de manera integral dicha atención pese a que desde el inicio de esta pandemia está entidad no ha recibido aportes económicos por parte de la Alcaldía aún cuando la población a su cargo no ha dejado de ser atendida.

9. Pese al no pago de la administración distrital, las acciones de recuperación del Hospital avanzan. Se recuperaron el piso sexto, el área de ginecobstetricia, hemodinamia, psiquiatría y el laboratorio clínico. Se amplió el número de camas UCI, pasando de 17 a 88 en un solo año. La nómina se puso al día y con esto también llegó el aumento de los sueldos al personal asistencial a quienes su salario ya les llega puntual.

10. En aras de continuar con la recuperación y el fortalecimiento del Hospital, patrimonio de todos magdalenenses invito a la señora Alcaldesa a que cancele los montos adeudados por el ente territorial, toda vez que son servicios de salud prestados y estos dineros repercuten de manera directa en el mejoramiento y fortalecimiento de la Institución.

11. Finalmente, aclaro que las acciones emprendidas como agente interventor buscan única y exclusivamente la recuperación del Hospital y que como auxiliar de la justicia cumplo funciones públicas transitorias bajo un régimen de absoluta autonomía y, para ningún efecto, actúo en calidad de empleado ni de la entidad intervenida ni de la Superintendencia Nacional de Salud.