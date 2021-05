Estas son las medidas que aplican durante el fin de semana en Bogotá

Bogotá, en medio de protestas y una problemática social, tendrá otro fin de semana, aunque esta vez sin confinamiento total. Luego de cuatro fines de semana con total restricción a la movilidad, la situación del país y del paro nacional hizo que se quitara esta medida.

Claudia López confirmó que no es justo con los comerciantes, pues no deberían cerrar mientras todas las personas están en las calles. Así las cosas, no aplicará cuarentena total este fin de semana del 7 al 9 de mayo.

Tampoco habrá pico y cédula, por lo que no tendrá restricción al momento de ingresar a los diferentes establecimientos, tanto comerciales como de abastecimiento.

Sin embargo, solamente hay una medida que se mantiene vigente y será la del toque de queda. Habrá toque de queda desde las 8 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente hasta el domingo 9 de mayo.

Recordemos además que hasta este domingo, los taxis y particulares tampoco tendrán pico y placa en la capital del país y podrán desplazarse sin problemas de restricciones.

Tenga en cuenta que el servicio de ciclovía tampoco estará habilitado para este fin de semana.