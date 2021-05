VIDEO: Bloqueo de vías afecta el sacrificio de ganado

El bloqueo de vías en el Paro Nacional no solo está afectando el traslado de frutas y verduras, sino también de la carne. El frigorífico Colbeef, que sirve al Área Metropolitana y al departamento de Santander, no ha podido sacrificar las reces porque el ganado no ha llegado.

El gerente general de la entidad, Jorge Quintero, informó que la situación se les sale de las manos porque aunque tienen dispuesto el personal, es evidente que hay escasez de ganado.

Le puede interesar:

"No hemos podido operar este miércoles debido a la falta de ganado proveniente de las diferentes regiones de donde suministran nuestros proveedores para alimentar de carne bovina a todos nuestros consumidores".



Indicó el gerente que están listos para reanudar las labores una vez lleguen las reces. La planta tiene capacidad para sacrificar 600 bovinos por turno y puede recibir 2.425 animales.