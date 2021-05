“No es correcto afirmar que el vandalismo es generado por estudiantes” fueron las palabras de Camilo Younes, director del Sistema Universitario de Manizales y vicerrector de la Universidad Nacional sede Caldas, teniendo como antesala que gran parte de las imágenes que se han divulgado por las redes sociales muestran a jóvenes en medio de agresiones o hechos de vandalismo.

Resaltó que la mayor parte de la población manifestante, y en particular los universitarios, lo ha hecho de manera pacífica, y aunque no se pueden desconocer los actos de violencia, no es prudente atribuirlos a un grupo específico de la población, ya que si hay personas a quienes realmente les interesa desestabilizar las protestas.

“No aceptamos, y hemos sido muy claros, ningún tipo de manifestación violenta porque no contribuye precisamente a ese objetivo, si se quiere, axiológico de formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país. En ese sentido, los rectores del Sistema Universitario de Manizales hacemos un llamado a la calma, a la reflexión, al debate respetuoso y por supuesto llamamos a que, desde las autoridades públicas, tampoco se agreda nuestra comunidad, y a nuestra comunidad a que no agredan a las autoridades públicas”, resaltó.

Señaló además que, siendo un momento complejo para el país en el que se debe pensar desde la razón, las universidades, que tienen la labor de buscar alternativas desde el consenso respetuoso, hacen “un llamado a nuestra comunidad, a los manifestantes y por supuesto a las autoridades públicas, sentémonos y si se quiere con las universidades como garantes, a hablar, a discutir y construir el país que todos soñamos”.

