CUT Caldas confirma que las movilizaciones se reactivan el 5 de mayo

Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Caldas – CUT, piden al gobierno departamental y local desmilitarizar la protesta y confirman que desde el miércoles 5 de mayo, se reactivan las movilizaciones de las organizaciones sociales y sindicales.

“Vamos organizando nuestra movilización que no ha parado, el paro no para, porque para poder avanzar, tenemos que seguir en pie de lucha en todo el país, no hemos bajado nuestras banderas. Esperamos que los docentes se desconecten de sus trabajos y se conecten con el paro, porque estamos siendo agredidos en la medida en que ni siquiera se nos ha aumentado el salario ya a cinco meses de este año”, resaltó Susana Urrea, de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT.

Dijo que están convocando a los maestros, sectores sociales, populares, los camioneros, los taxistas y todas las organizaciones que sientan que están siendo vulnerados desde las políticas nacionales.

“El cinco de mayo hay movilización en todo el país y esperamos seguir en movilización el 6, el 7 y el 8 de mayo, hasta que el gobierno nacional nos llame a negociar a todas las comunidades, a los sectores que estamos en conflicto y que deje de lado a los empresarios que ellos ya no tienen nada que hacer porque han dictado directrices que no los favorece”, agregó la líder sindical.

Pide que todos los marchantes continúen con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad antes, durante y después de las movilizaciones, para que estos encuentros no sean foco de contagios por coronavirus.

