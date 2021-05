“Yo doy fe que él no iba para esas manifestaciones”: Murillo

Con dolor en su alma, Miguel Murillo respira profundo para tomar fuerzas y hablar de su amigo, compañero y único hijo quien el pasado sábado a las 10:20 noche murió en la clínica Nuestra de Ibagué.

Saniago Murillo, tenía 19 años, y junto a su padre quien le inculcó buenos principios salían a montar cicla en Villa Restrepo, zona rural de Ibagué.

“Él estuvo en muchos deportes porque a mí siempre me gustó inculcarle esos valores a él, por eso, ahora montaba cicla conmigo y con los grupos”, recordó con nostalgia.

Miguel Murillo, rememoró que el día en el que su hijo murió, salió entre las 4:30 y 5:00 de la tarde con su bicicleta, traje y casco, por eso, “yo doy fe que él no iba para esas manifestaciones. Él no estaba con esa idea, yo lo conozco y cualquier persona que lo conozca sabe que era un pelado muy sano”, afirmó.

Murillo, contó que el día del homicidio de Santiago, él dejó la bicicleta en la casa de la novia en el sector de Santa Helena y se bajó caminando para la casa.

A la altura de la calle 60 con carrera Quinta, una bala impactó el pecho de Sebastián y se desplomó. Otros jóvenes que estaban cerca aseguraron que un policía disparó, pero esa versión es materia de investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía.

Además, Murillo le contó a Caracol Radio que le insistió a su hijo de no ir a la marcha porque estaba peligroso y esas palabras fueron como una premonición de lo que pasó.

Por lo anterior, Miguel Murillo, le envió un mensaje al Alcalde de Ibagué y al Presidente, “por favor terminen con esta guerra porque hay familias afectadas y la verdad miren todo lo que ha pasado y destruido”.

Finalmente, el clamor del padre de familia fue, “por ahora he visto que me han querido colaborar para que el asesinato de mi hijo no quede impune, pero que no sólo se quede en palabras ni promesas y que esto llegue hasta encontrar el culpable y cuiden mucho a sus hijos”, concluyó.

