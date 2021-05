Más de 20 ambulancias vandalizadas y más de 50 personas esperan una UCI

Con cada día que avanza el paro en el Valle del Cauca, es más grave la afectación a las dinámicas de la salud, ya que por bloqueos los pacientes no han podido movilizarse a camas UCI.

Además los pacientes no han podido trasladarse de un municipio a otro, principalmente a Cali o los que tienen diagnósticos renales, que necesitan su tratamiento cada tres días, no lo han podido recibir. dijo la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes.

"Esos pacientes están en alto riesgo de muerte, sus familiares no se atreven a traerlos por las condiciones y nosotros no tenemos vehículos o ambulancias para movilizarnos porque la ambulancia queda destinada a pacientes con alto riesgo de morir y tenemos una cantidad de bloqueos que no nos permiten superar esta situación", aseguró la médica.

Para solucionarlo se están organizando corredores humanitarios para que los trabajadores de la salud se puedan movilizar de un municipio a otro, por ejemplo, dice Lesmes, esta mañana no lograron pasar los de la Fundación Valle del Lili y hubo que reacomodar turnos porque no hubo forma que ese recurso humano se movilizara.

Hay 56 personas en el departamento esperando una cama de UCI y no hay.

Además la secretaria pidió respeto a la misión médica y no bloqueo ni saqueo a la misma, indica que son 21 ambulancias las que han sido vandalizadas por lo que en este momento no hay forma de remitir pacientes.