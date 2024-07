Facilísimo celebrará sus 35 años con una carrera por los animales, Eco Animal Run

ARMENIA

En el hotel Mocawa al norte de Armenia se cumplió la ceremonia especial por los 35 años de la red de servicios del Quindío, Facilísimo.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el gerente de Facilísimo Andrés Gómez que explicó “estamos muy contentos de cumplir 35 años el día de hoy una empresa quindiana que llevamos ya esta trayectoria. Gracias a los quindianos por la confianza que nos han dado hoy estamos acá en el Mocawa con dos temas, uno celebrando con nuestro personal interno celebramos los quinquenios personas que llevan 5 10 15 20 25 30 y hasta 35 años de la compañía donde le hicimos un reconocimiento con unas placas y un reconocimiento económico.

Eco Animal Run BY Facilísimo para celebrar los 35 años

El directivo habló del lanzamiento de un evento de ciudad porque estos 35 años los queremos celebrar con todos los quindianos que como le digo son ustedes por los cuales existimos hoy.

Eco Animal Run BY Facilísimo que se llevará cabo el 15 de septiembre del 2024, estamos haciendo una carrera donde esperamos más de 2000 personas, vamos a empezar con una feria en Unicentro esta carrera es sin ánimo de lucro y es con fines sociales para nuestros peluditos que han cogido cada vez más protagonismo en los hogares de todos los colombianos, aspiramos recoger siete toneladas de concentrados, ya tenemos visualizados fundaciones en todos los municipios, porque tanto la Gobernación como las diferentes alcaldías la diputada de Calarcá, que es animalista en este momento nos están ayudando.

Lanzamiento de Eco Animal Run By Facilísimo Foto: Cortesía Eco Animal Run BY Facilísimo Ampliar

Entonces esperamos que cuando terminemos la carrera, podamos ir a entregarle a todos estos animalitos, que muchos lo necesitan. Entonces los invitamos a que se inscriban en nuestras redes sociales, que se inscriban en nuestra página web compren el kit es una camisa muy bonita, va a ser una caminata recreativa 3 km 5 km y hay una competitiva que es la de los 10 km que van a ver grandes premios.

Facilísimo en el tema social, les ha invertido a varias líneas, pero nosotros usted sabe que tuvimos por muchos años unos hogares infantiles con el ICBF ahora tenemos un hogar de adulto mayor en La Tebaida y en el deporte para nosotros es fundamental porque pensamos que la niñez y la juventud está alejado de malos hábitos y concentrarse en el deporte.

Generación de empleo

Esta empresa hoy podemos decir que tiene casi el 90% de mujeres y aparte de eso la mayoría son mujeres madres cabezas de familia, hay unas historias de vida hermosa de mujeres que sin muchas de ellas empezaron sin escolaridad pues ya hoy las tienen su bachiller, tienen sus cursos tienen su casita tiene sus hijos profesionales. Gracias a la empresa facilísimo. Entonces hoy son más de 800 empleos directos que genera la empresa y entre directo e indirectos estamos dando un impacto de más de 1.500 empleos podemos decir que facilísimo es una de las empresas mayores generadoras de empleo en el departamento.

Andrés Gómez, gerente de Facilísimo. Foto: Caracol Radio Ampliar

Como lo dije ahorita son en su mayoría mujeres madres cabezas de familia que cada vez a la mujer está más empoderada dentro de las diferentes empresas y tenemos que apoyarlo

Servicios que presta

Hace 35 años solo prestábamos el servicio de chance, por eso nos llamábamos apuestas Ochoa, nos hemos tenido que transformar como nos lo ha exigido, digamos nuestro mercado, nos transformamos a Facilísimo, básicamente porque hoy somos más que apuestas, estábamos encasillados en apuestas, hoy las apuestas son parte de nuestro portafolio, podemos decir que un 30% son apuestas, pero hoy tenemos más de 22.000 recaudos, tenemos corresponsabilidad bancaria, giros nacionales e internacionales, estas corresponsabilidades nos están convirtiendo en nosotros como en el intermediario entre los bancos y toda la comunidad, porque facilísimo tiene una capacidad muy grande, son 300 puntos directos y más de 400 indirectos, estamos en los 12 municipios del departamento y pues yo siempre digo facilísimo, te facilita la vida y estamos cerca de tu casa.

¿Qué ha significado estos 35 años?

El gerente de Facilísimo, Andrés Gómez señalo, “esta empresa es mi vida, este sector es mi vida. Yo acá en la empresa llevo 10 años, pero yo llevo más de 30 años en este sector y todo se lo debo a este lindo sector, esta empresa le he cogido muchísimo cariño, porque me ha tocado una transformación grande, me han tocado esas vivencias y esa población vulnerable con la que nosotros trabajamos, poder darle ayuda a parte de trabajo ese acompañamiento en muchos momentos,

Gracias al equipo de trabajo

La empresa se debe a sus colaboradores, en este momento se los dije ahora, le doy las gracias a todos nuestros colaboradores, a todas nuestras asesoras de venta que son nuestra cara al público, a todo nuestro equipo administrativo operativo, a la junta directiva de los socios. Esta empresa se debe a ellos y ha durado 35 años es porque tenemos un personal con un alto sentido de pertenencia, además de unas altas competencias que nos ayudan a crecer día a día.