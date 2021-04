Transexual murió al practicarse procedimiento estético

Como Silvana Gómez Galeano fue identificada la transexual que perdió la vida en Neiva, luego de practicarse un procedimiento estético en sus glúteos, en un lugar que funcionaba como barbería.

De acuerdo con “Sara”; mejor amiga de Silvana, al sitio ubicado en el barrio Monserrate de la capital del Huila, el pasado domingo hacia las 3:00 de la tarde para realizarse el procedimiento de aumento de glúteos.

“Yo me había hecho el procedimiento ya, y ella dijo que quería ponerse más, le dije que no lo necesitaba y finalmente ella tomó la decisión. Yo unos días después de realizarme el procedimiento me sentí, mal por lo que pensé era normal y no me generó alarma” expresó Sara.

Sin embargo, un cuadro de dolor y fiebre obligaron a que Silvana fuera ingresada de urgencia en el Hospital Universitario de Neiva; donde finalmente murió.

Se espera en las próximas horas un comunicado de parte del centro médico, donde se especifique las causas del deceso, al igual que el tipo de sustancia inyectada en el cuerpo de la integrante de la comunidad LGTBI.

Silvana se dedicaba a las labores de belleza, a domicilio realizaba cortes de cabello, maquillaje, y peinados, residía en el barrio Las Mercedes, en el norte de Neiva, adelantó algunos estudios en la Universidad Surcolombiana, pero su condición sexual e inclinaciones por la belleza la hicieron desistir.