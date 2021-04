Centrales Obreras en Cúcuta marcharán a pesar de restricción del tribunal

En las últimas horas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expidió una medida cautelar en donde le ha pedido al Gobierno Nacional revocar los permisos que se habían establecido para las marchas del mes de abril y mayo en toda Colombia, afirmando que se deben hacer estas manifestaciones hasta que no haya un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño en todo el país.



Ante esto las centrales obreras en el oriente del país han indicado que no han sido vinculadas como parte de esta tutela que fue interpuesta por Valentina Arboleda García y fallada por la magistrada Nelly Yolanda Ramírez, y por esto no estarían entrando en un desacato al no cobijarlos estas órdenes.



Martín Cruz presidente de la Central Unitaria de trabajadores CUT en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que la convocatoria a la protesta nacional continúa al ser un derecho fundamental y que mantendrán los protocolos de bioseguridad para estar en los espacios abiertos.



“La Central Unitaria de Trabajadores en el departamento de Norte de Santander hace un llamado contundente a todo el pueblo nortesantandereano para acompañar el paro nacional, no vamos a aceptar el pronunciamiento del tribunal que quiere limitar el derecho constitucional de salir a las calles, vamos todos a esta movilización en el paro nacional, no nos van a privar el derecho de protestar”, dijo el líder sindical.

Reiteró el llamado a todas las personas para expresar su inconformismo ante las últimas medidas que busca establecer el Gobierno Nacional, y que afectará gravemente la economía en el oriente del país.