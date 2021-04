“A costillas mías y a mentiras no consiguen los votos”: Gobernador

En un acto público en el que se hablaba de educación, el gobernador del Tolima Ricardo Orozco, aprovechó al final de su discurso para lanzar las ‘pullas’ a sus contradictores políticos.

Orozco, le habló puntualmente a los que hoy quieren ser candidatos o quieren aspirar a ser gobernadores, senadores, congresistas o alcaldes, “que me dejen trabajar, que a costillas mías y a mentiras no consiguen los votos, que los consigan trabajando compartiendo con la gente y ganándose el cariño de la gente”, afirmó.

Además, el mandatario enfatizó, “en mí no van a encontrar Sparring y yo no le voy a contestar a nadie”, subrayó.

Igualmente, Orozco en un tono enérgico acotó, “yo no voy a perder el tiempo contestándole a personas que se creen dueñas de la verdad, pero son dueños de la mentira”, concluyó.

El pasado fin de semana el concejal de Ibagué, Rubén Darío Correa, adelantó un debate de control político en el que se habló de la construcción de una vivienda de grandes proporciones en Valle Escondido, vía al Cañón del Combeima.

Además, en un comunicado de 14 puntos publicado en su red social de Facebook, Correa en el punto número 13 aseguró, “me ratifico en todas los pruebas y documentos aportados en el debate. Y le solicito al señor Fiscal General de la Nación, le pregunte al señor Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, si es o no el dueño de la construcción de la ‘Mansión de Valle Escondido’. Y que, si no lo es, la Fiscalía nos diga a los tolimenses si esa construcción es de un ciudadano acaudalado de bien, de un servidor público u otra figura como el testaferrato.