Concejales de Cartagena exigieron intervención del caño Juan Angola

En plenaria, el concejal Oscar Marín presentó dos documentos los cuales van encaminados a realizar observaciones al Distrito de Cartagena en temas relevantes de ciudad.

Uno de estos documentos fue una solicitud de aclaración de omisión de incorporación de Convenio Interadministrativo No. 001- 2018 – caño de Juan Angola.

El concejal del partido Conservador afirmó que es indispensable intervenir el caño Juan Angola antes de que comience con intensidad el invierno en la heroica. Para el cabildante está claro que los dineros para dicha intervención se encuentran disponibles, se están pagando intereses y nada que inician las obras.

Cabe recordar, que el Convenio Interadministrativo No. 001- 2018, suscrito en esa misma vigencia, busca realizar la gerencia integral para contratar obras de relimpia del caño Juan Angola entre la pista del aeropuerto y el puente Canapote y relimpia de las lagunas de Marbella y el Cabrero del Distrito, por valor de $ 14.999.983. 683 y que durante mucho tiempo estuvo con medidas preventivas que evitaron la ejecución por parte del contratista de las obras, petición hecha desde agosto de 2018 por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales.

“Veo con extrañeza que revisadas las modificaciones hechas al proyecto de acuerdo No. 072 y teniendo en cuenta la Audiencia Pública realizada el pasado 5 de Abril de 2021, donde se hicieron ´pronunciamientos con relación a que, si bien ya no existen restricciones por parte del Ministerio Público (Procuraduría) ni otros órganos de control, frente al tema del Convenio Interadministrativo caño de Juan Angola, este no esté incluido en la presente incorporación y modificación”, manifestó Marín.

El cabildante reiteró que de esta forma se pueden incorporar los recursos y dar inicio a las labores preventivas y correctivas para todo lo referente a la limpieza del mismo, evitando dificultades que pueden presentarse por el tiempo invernal que se avisa y que generaría grandes dificultades a la ciudad.