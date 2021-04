Familias en Acción Cartagena abrió un punto de atención en La Boquilla

En las últimas horas se abrió un nuevo punto de atención del programa Familias en Acción en La Boquilla, que beneficia a los usuarios de dicho corregimiento, así como a las poblaciones aledañas tales como Puerto Rey, Tierra Baja, Manzanillo, entre otras. El nuevo punto abre sus puertas en el Centro Cultural Comunitario Encarnación Tovar, con instalaciones de fácil acceso y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

Edgar Arrieta Caraballo, enlace de Familias en Acción, realizó la apertura y entrega a la comunidad de este nuevo punto de atención, señalando que la misión encargada por el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, es acercar los servicios a las comunidades, objetivo que se alcanza con la apertura de nuevos puntos en los corregimientos, por lo que también anunció la puesta en marcha de otra oficina en el corregimiento de Pasacaballos, el cual abrirá sus puertas en las próximas semanas.

Arrieta Caraballo agregó que horarios de atención (8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p.m.) y trámites que se prestan en este punto de La Boquilla, son los mismos que se dan en todos los otros puntos de atención.

Los trámites que se podrán realizar son: actualización de datos generales, celular, dirección de residencia, etc.; traslado de municipio; cambio de grupo poblacional; actualización de documentos de identidad; corrección de datos en documentos de identidad como nombre, fechas de nacimiento, etc.; retiro de beneficiarios; entrada de beneficiario (hijo biológico o no biológico del titular con custodia legal); cambio de titular por padre o madre biológica; cambio de titular por familiar diferente al padre / madre biológico y cambio de priorización en educación.