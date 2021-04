Motociclistas declaran “no grato” al director del DATT y anuncian protestas

Los motociclistas de Cartagena, informó a toda la ciudadanía a través de un comunicado de prensa, que debido a los fallidos resultados de la mesa de trabajo realizada con la Alcaldía Distrital en donde no se dieron respuestas en torno a su derecho a la circulación y libre movilización, el gremio decidió unirse a las marchas convocadas para esta semana.

Denunciaron que la Administración Distrital viene implementando medidas como el día sin moto, el pico y placa, prohibición de entrada a varios barrios y restricción de circulación entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, que presuntamente violan algunos de sus derechos fundamentales como el trabajo y libre circulación.

“Basta ya, la ciudadanía no resiste más vulneraciones en sus derechos, como las que pretende imponer la Alcaldía de Cartagena, a través de su nuevo director del DATT el señor Janer Galván, quien viene de Barranquilla, desconociendo las únicas vías de circulación de la ciudad, como son la Avenida Pedro de Heredia, Crisanto Luque y la Avenida del Bosque, en las cuales pretenden imponer la no circulación de motocicletas. Por eso lo declaramos persona no grata en la ciudad”, manifestaron en el comunicado.

Puntualizaron que los motociclistas no son responsables de la situación insostenible del sistema de transporte Transcaribe.

“Ante la vulneración de derechos que se ha gestado desde la Administración Distrital de Cartagena, el gremio realizará movilizaciones por las principales vías denunciando estas violaciones a los derechos humanos de los motociclistas y de las comunidades más vulnerables de la ciudad, por ser ellas quienes utilizan este transporte de motos por ser económico y eficiente”, concluye el pronunciamiento.