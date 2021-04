Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, jueves 22 de abril

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El Quindío está al borde de decretar la alerta roja hospitalaria por el incremento de ocupación de camas UCI y el aumento de casos de Covid-19

Y es que 9 de los 12 municipios están con alta afectación por el coronavirus, en el último reporte se registraron 121 casos positivos y 7 fallecidos, ya son 1140 las víctimas mortales en lo que va de la pandemia.

La secretaria de salud del Quindío manifestó que hoy hay 2761 casos activos y la ocupación de camas UCI está en el 67%, la secretaria de salud del Quindío, Yenny Trujillo señaló que en las autoridades están evaluando la posibilidad de establecer nuevas medidas en el departamento.

Propietarios de gastrobares y comerciantes de establecimientos nocturnos solicitaron a la alcaldía de Armenia reducir el horario de toque de queda, es decir que no empiece a las 10 sino a las 12 de la medía anoche.

Jorge Iván ángel Botero comerciante de la capital del Quindío señaló que la actual medida los está llevando a la quiebra ya que las personas no salen y el servicio a domicilio también se disminuye lo que no hace competitivo al sector.

Dentro de los compromiso adquiridos por parte de la institucionalidad esta, no estigmatizar los gastrobares, ya que existe el imaginario de que lo contagios se dan en lugares como bares y restaurantes, cuando en realidad la mayoría de los casos se da por descuido en las medias de bioseguridad como no usar el tapabocas, no lavarse las manos y realizar reuniones en espacios cerrados donde no hay suficiente ventilación.

Con el lema "No queremos cerrar la puertas de nuestro municipio", la Alcaldía de Circasia a través de la secretaría de Gobierno visitaron el sector comercial de la localidad con el fin de reiterar el llamado al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social con el que se busca evitar el aumento de los contagios por Covid-19 en este tercer pico de la pandemia.

En el Quindío, la Contraloría General de la República está a la espera del informe de las autoridades de salud sobre los 36 presuntos colados en la vacunación contra La Covid-19.

Rubén Darío Castillo, gerente del ente de control espera que las secretarias de salud de los municipios de Armenia, Calarcá y La Tebaida donde han detectado a las personas no priorizadas en la vacunación den a conocer las acciones para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir.

Caracol Radio conoció el caso de un usuario de la nueva eps donde decían que estaba en proceso de agendamiento para la vacuna, luego enviaron una solicitud de encuesta de tele consulta, cuando la persona ya había fallecido

La hija de esta persona que no quiso por motivos de seguridad dar su nombre y tampoco hablar sobre este caso, manifestó que interpuso la queja la superintendencia de salud y el ministerio de salud quienes procedieron a informar a la EPS que actualizó los datos y ya no aparece agendado para la vacunación.

Temporada de lluvias se prologa durante el primer semestre del año, autoridades reiteran llamado a los ciudadanos para evitar inundaciones y destechamiento de viviendas en especial por los vendales.

El Consejo de Estado dice que sí es viable y necesario que el Instituto Nacional de Vías adelante un nuevo proceso licitatorio para terminar la obra del túnel de La Línea.

La respuesta obedece a una consulta elevada por el Ministerio de Transporte, donde solicitó establecer si, ante el contrato del 30 de noviembre del 2016, era procedente que el Invías adelantara un nuevo proceso licitatorio, que permitiera ejecutar el 12 % faltante en el desarrollo del proyecto.

El gerente de la Empresa Multipropósito de Calarcá, Juan Nicolás Alzate en diálogo con Caracol Radio dijo a pesar de la intervención y restructuración de la junta directiva d de la entidad la empresa viene funcionado y prestando el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo

El directivo agregó que están en trámite de registro e inscripción en la cámara de comercio de la nueva junta directiva y cuando quede en firme se convocará a la reunión de los integrantes para tomar las acciones pertinentes.

Sobre el contrato de operación, manifestó que en octubre del 2022 se cumplen los 20 años de la concesión y explicó “sabemos que el actual alcalde de Calarcá tiene la intención de recuperar la prestación del servicio y estaremos a tanto de las decisiones”

Sobre la no construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales el pescador cuyos recursos están en veremos con presuntos hechos de corrupción, señaló que este proyecto está incluido en el plan de saneamiento para constituir hacia el año 2034.

A propósito del día de la tierra, Soldados de la Octava Brigada del ejército han sembrado este año 37 mil árboles en Caldas, Risaralda y Quindío.

Y es que las unidades militares en esta región a parte de garantizar la seguridad se han convertido en un referente para la protección del ecosistema, a través de la Burbuja Ambienta donde han construido ocho viveros como parte del plan de reforestación y preservación de los recursos naturales,

Precisamente hoy con motivo del día de la tierra se llevarán a cabos dos jornadas de siembra de árboles en el Quindío, una de las actividades se cumplirá en el batallón de alta montaña ubicado en el municipio de Génova, así mismo en el municipio de Buenavista la autoridad ambiental realizará la sembratón.

Recicladores tradicionales de oficio estarían siendo desplazados por Empresa Circulo Verde, filial de Multipropósitos de Calarcá.

Así lo dio a conocer el Ambientalista Néstor Ocampo, quien aseguró que la empresa disputa en ocho municipios del Quindío, material de trabajo, rutas, y el trabajo mismo a los recicladores tradicionales de oficio.

Por lo anteriormente expuesto, la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia interpuso, ante el Juzgado Segundo Municipal de Calarcá, “Acción de Tutela por Vulneración de los derechos Fundamental de los recicladores de oficio y las organizaciones de recicladores del Quindío”

Cabe destacar que el pasado 16 de abril, El juzgado decidió “Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada...en contra de la Empresa Círculo Verde

EL gerente de Multipropósito de Calarcá, Juan Nicolás Alzate defendió el trabajo de la empresa círculo verde y aclaro que no están desplazando a los recicladores de oficio porque respetan su trabajo, además dijo que hay desinformación en el trabajo de la empresa Círculo verde.

En un trabajo articulado entre habitantes del barrio Guaduales de la Villa, Ejército, Alcaldía de Armenia, EPA, Policía Ambiental y CRQ, desarrollarlo jornada limpieza, a la micro cuenta Centenario, la cual recorre el costado sur oriental de la ciudad donde fueron recolectaos más de 80 kilos de basura arrojadas a esta importante fuente hídrica.

Buenas Noticias, 25 empresas del Quindío incrementaron sus ventas gracias al programa fábrica de productividad, un proyecto liderado por Colombia Productiva, el Ministerio de Comercio, Industria y turismo, y la Cámara de Comercio de Armenia.

Rodrigo Estrada, presidente de la Cámara de Comercio expresó que empresas de los sectores café, avícola, manufactura, salud, construcción, tecnología, sistema moda, lácteos y agroindustria lograron incrementar ventas, abrir nuevos mercados, crear nuevos productos, sofisticar su producción, y disminución costos de producción.

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, estará hoy en el departamento del Quindío donde estará en dos eventos públicos, una sembratón en el municipio de Salento y la presentación de proyectos por parte de empresarios de aguacate de la región

En deportes, seis atletas del departamento del Quindío, participarán en el campeonato nacional de atletismo a realizarse en la ciudad de Ibagué Tolima, desde mañana viernes 23 de abril y hasta el domingo 25 de abril