Real Cartagena fue tema de debate en el Concejo Distrital

Real Cartagena fue tema de debate en el Concejo de Cartagena tras su eliminación del Torneo BetPlay. El concejal David Caballero del partido Conservador, dijo que el equipo usa el nombre de la ciudad porque esta tiene un peso económico grande y pidió a los directivos tener un cuadro competitivo para un regreso a la primera división del fútbol colombiano.

“No sabemos hacia dónde vamos, qué planes tienen, qué recursos tienen, cuáles son los nuevos dueños. No estamos en contra de los dueños del Real, estamos a favor de ellos, pero queremos tener un buen equipo que represente a la ciudad y que la hinchada tenga un equipo para llegar a la A”, expresó Caballero.

En sesión informal se escuchó a Félix Castellón, líder de la barra del Real Cartagena, quien envió un mensaje al Distrito para que se comprometa con el equipo. “Peleemos por el Real Cartagena, que se vea el interés hacia el equipo, es un sentimiento por nuestra identidad cartagenera”.

Del mismo modo, Leiner López, líder de la barra Rebelión Auriverde, expresó su disgusto con la situación del equipo. “No es posible que unas personas externas a Cartagena se estén lucrando con el nombre de esta ciudad, con el nombre de los hinchas. Le pedimos al alcalde que tome cartas en el asunto, no podemos seguir prestándonos para esa burla que tienen con la institución y con Cartagena”.

David Caballero pidió una cita con el alcalde, los dueños del Real Cartagena, los representantes de las barras y una comisión del Concejo para hablar del tema del equipo y su futuro.

El concejal Lewis Montero de la bancada de la U, apoyó la proposición de David Caballero, manifestando que lo del Real Cartagena es un negocio de personas que no les interesa que el Real compita en la A “a ellos no les importa ascender si no los recursos que reciben cada año de la Dimayor”.

César Pión, de la bancada de la U manifestó que “esta discusión debe ir más allá, debe ir basada en una investigación del daño mental colectivo del territorio, con la afectación económica, la usurpación y el detrimento que le está generando socialmente unos foráneos a la ciudad”.

El concejal Rodrigo Reyes del partido Conservador expresó que la iniciativa debería ser crear un nuevo equipo que sea en realidad de Cartagena, porque el Real Cartagena lo que tiene es el nombre, pero no es el equipo de la ciudad.