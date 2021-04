Juez ordena al distrito garantizar suministro de agua en Cerros de Albornoz

Una acción de tutela fallada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena, interpuesta por el líder social Germán Darío Pinilla Gonzáles, obliga al Distrito que resuelva el problema de agua potable a los habitantes de la Loma De Albornoz.

Estas comunidades reciben el agua vía carro tanque suministrada por Acuacar, pero la población creció y lo que suministran no sería suficiente. Estos sectores no cuentan con redes de acueducto porque Aguas de Cartagena no puede intervenir, debido a que esta zona fue declarada subnormal.

Las comunidades que se abastecen por el servicio de agua potable vía carro tanque, son Nuevo Israel, Mirador de Cartagena y La Paz, quienes han venido pidiendo que se aumenten los vehículos.

Señala el juez en el acto administrativo que el gobierno local, en un término no mayor a 30 días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a realizar y/o actualizar el censo de habitantes en los sectores, con el fin de contar con un elemento de juicio para

determinar la cantidad de preciado líquido necesario para satisfacer la demanda.