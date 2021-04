Capturan depredador sexual en Bogotá

Se trata de un hombre de 28 años de edad quien se conocía como el agresor del carro negro, este sujeto abordaba a sus víctimas entre 3 a 6 de la mañana y las llevaba a lugares oscuros para atacarlas y violarlas.

"Él se movilizaba en su carro por los sectores residenciales y observaba que mujeres estaban solas, les hacía el seguimiento y después en un lugar oscuro las abordaba para hacerles tocamientos en sus partes íntimas", dijo la teniente Marilyn Rojas, jefe de la unidad contra delitos sexuales de la policía de Bogotá.

Las mujeres víctimas invitan a denunciar estos hechos.

"El me subió al carro y me manoseó, me atacó... yo le digo siempre a las mujeres que denuncien que no se queden calladas a mi no me violó pero queda un trauma terrible, ya no puedo salir a la calle tranquila sin pensar que me vuelva a pasar algo igual", dijo una de las víctimas.

La policía metropolitana de Bogotá recibió varias denuncias de este hombre y después de 1 mes haciendo seguimientos, fue capturado y presentado ante las autoridades para su respectiva judicialización. Este hombre le imputaron delitos de tipo sexual y fue enviado a la cárcel.