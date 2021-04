Palmicultores afectados por daños en puentes del Catatumbo

El daño que se presenta en los diferentes puentes que comunican a la ciudad de Cúcuta con la región de el Catatumbo, es algo constante que no se ha podido solucionar por parte de los entes encargados del mantenimiento de este importante tramo.



Los más afectados con esta situación son los diferentes sectores productivos que tienen los cultivos en el área rural del municipio de Tibú, y que requieren las vías en perfecto estado para poder sacar el producto que se genera desde esta región al norte del departamento.



Parmenio Tinoco gerente de la Asociación de Palmicultores del Catatumbo Asopalcat, le dijo a Caracol Radio que es importante encontrar una solución definitiva para reemplazar los llamados. Honest que se deterioran por el paso constante de todo tipo de vehículos.



“Lamentablemente tenemos una condición de vías e infraestructura de puentes en muy pésimo estado, en esta semana hemos tenido problemas con el puente metálico de las Garzas que nos está impidiendo la libre movilización no sólo de los productos agrícolas sino también de las personas del sector hacia Cúcuta, del fruto de Palma tenemos unas 6000 toneladas de carga diarias que no se pueden pasar y las dificultades generan disminución en el peso de carga, también afecta mucho a los transportadores porque sus vehículos se deterioran y la frecuencia del transporte de la carga se afecta”, dijo el palmicultor.

La preocupación se mantiene por que en promedio son 15 puentes los que están construidos en este mismo sistema, y que requieren un mantenimiento constante para evitar la dejar incomunicada la zona del Catatumbo.