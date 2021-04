Ampliaron calendario de incentivos para pago del predial en Cartagena

El Distrito de Cartagena, mediante su Secretaría de Hacienda, amplió el calendario de incentivos tributarios para pagar el impuesto predial, con el fin de aliviar la carga de los contribuyentes.

Mediante el Decreto 0384 del 31 de marzo de 2021, que modifica el Decreto 1652 de 2020, se amplió hasta el 30 de junio el cronograma de estímulos para el pronto pago y se establecieron los porcentajes de descuentos para contribuyentes de predios residenciales y de predios no residenciales.

Los contribuyentes con predios residenciales podrán pagar en este mes de abril con un 15% de descuento; en mayo con un 10% de descuento; y en junio con un 5 %. Y a los no residenciales se les ofrece en abril, un 10% de descuesto; en mayo, un 7 % de descuento; y en junio, un 5%.

Además, a quienes en el 2020 pagaron el predial antes de finalizar el mes de julio se les está otorgando un descuesto adicional del 3% para el pago del predial del 2021, pagando en los plazos señalados.

El Decreto establece también que, quienes no cuenten con la totalidad del dinero para pagar la obligación en una sola cuota pueden hacerlo a plazos abonando el 50%, antes del 31 de julio de 2021, y el saldo en pagos mensuales hasta el 31 de diciembre, de este mismo año. Si bien, en este caso no aplican los incentivos de descuentos, sí se evitan los intereses moratorios, que empiezan a regir desde el 1 de agosto, para quienes a esta fecha no hayan hecho el pago.

El máximo descuento que el Distrito ofreció por pronto pago del impuesto predial en 2021, fue del 20% para predios residenciales y del 13% para los no residenciales, venció el 31 de marzo.

Recaudo

A corte de este 12 de abril (2021), la Oficina de Impuestos del Distrito había recaudado $189.354 millones por pagos del impuesto predial, $2.000 millones más que a la misma fecha en 2020 ($187.047 millones). De esa cifra, $175.244 millones corresponden a 70.851 pagos de la vigencia de 2021, y $14.110 millones por 6.577 pagos de vigencias anteriores (pagos atrasados de años anteriores).

La meta de recaudo del Distrito por concepto del predial es de $270.222 millones; esta apunta a recibir $227.743 millones por pagos de la vigencia 2021, y $42.479 millones, por vigencias anteriores. Quiere decir esto, que, a corte del 12 de abril, el Distrito había recaudado el 70,1% de la meta global; el 76,94 % de la vigencia de 2021, y el 33,21% de las vigencias anteriores.

El mes con mejor comportamiento de pago fue febrero, con $125.279 millones recaudados.

Puntos de pago

Los contribuyentes pueden hacer su pago en cualquiera de estas entidades bancarias: GNB Sudameris, Banco de Occidente, Colpatria, Davivienda, Banco Bogotá, BBVA, IATU y Banco Popular.

También puede pagar electrónicamente, ingresando a la página web de la Alcaldía, donde puede descargar la factura y pagarla a través de PSE, desde su casa, oficina o el lugar en que se encuentre.