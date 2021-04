Elva Castro, primera vacunada en conjuntos residenciales de Cartagena

Elva Rosa Castro de Peralta, de 79 años, se convirtió en la primera beneficiada de las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se adelantan en los conjuntos residenciales de Cartagena, en el marco de la estrategia ‘Vacunación más cerca de ti’ del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

Elva Rosa, reside en el Conjunto Residencial Parque Heredia. Ella entendió los beneficios de la vacunación y por eso cumplió con esta importante cita.

“Espectacular e importante que nos han facilitado mejorar las condiciones de salud. Me sentía un poco renuente para la cuestión, pero me explicaron y me convencieron que era necesario para mi salud. Me puse atenta y llegué al punto, hasta el momento no he sentido ningún dolor”, explicó la mujer de 79 años.

Recuerda que puedes postular tu conjunto residencial, para que vacunen a personas de 65 y más, a través de vacunacioncoviddadis@cartagena.gov.co o por whatsapp al 3174363587.