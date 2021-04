$50 millones ofrece alcaldía por autores de robo y recuperación de armas

Alcalde de Cali ratifica la oferta de 50 millones de pesos por información que lleve a esclarecer el robo de 20 armas en una empresa de seguridad, según las autoridades los asaltantes entraron sin forzar ninguna cerradura.

El robo se produjo en la noche de este miércoles, según testigos, tres hombres entraron a la empresa de seguridad colviseg, vestidos con uniformes de la empresa que está ubicada en el barrio Santa Anita, de allí extrajeron 20 armas de fuego y municiones, ante lo cual el alcalde Jorge Iván Ospina mostró preocupación porque son armas en manos de la delincuencia.

El alcalde le solicitó a la Superintendencia de Vigilancia que investigue a la empresa y los estándares de seguridad con que guardan sus armas "no comprendo cómo puede haber una empresa de seguridad sin los requisitos más estandarizados y extremos para tener un armamento como el que ha sido sustraído, por eso yo le pido a la superintendencia de Vigilancia a que adelante todas las medidas pertinentes frente a esta empresa de seguridad".

Recalcó Ospina, que hay una recompensa por información de los autores y recuperación de las armas de fuego "tenemos una recompensa de $50 millones de pesos para quien nos brinde información y nos posibilite sacar de circulación las armas sustraídas, estamos hablando de revólveres Smith & Wesson y Llama, de pistolas Jericho, de balas"

Aunque no se brindaron muchos detalles por hacer parte del proceso de investigación, el coronel Guillem Amaya, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, adelantó que no hubo ingreso por la fuerza "no hay una ruptura de las cerraduras, tenemos unos vehículos identificados, tenemos claramente inventariado el material que fue hurtado con número de serie y también el tipo de munición."

También se trabaja con los testigos y las imágenes grabadas de las cámaras de seguridad de la empresa y las que se puedan encontrar en el sector, el caso continúa con la participación de la Fiscalía, la Policía y el Ejército.