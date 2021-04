Psicólogos asesoran familias de pacientes remitidos a otras ciudades

Uno de los principales inconvenientes que han tenido que afrontar las autoridades de salud en Antioquia, es lograr el permiso de las familias para el trasladado a otras ciudades de los pacientes a que requieran hospitalización en cuidados intensivos por complicaciones de salud por el Civid-19.

Las autoridades contaron cuáles son esas principales preocupaciones de las familias. “Yo la quiero ver y estar llamando”, “qué tal que se agrave y nosotros por acá y ella lejos”, “me pueden dar lo que sea, pero no dejo que se la lleven”, “si me dicen que no hay cama, entonces que me la devuelvan y se muera acá conmigo”.

Esta situación se ha ido superando poco a poco gracias a un grupo de psicólogos y médicos que ha asesorado a los núcleos familiares para que permitan el traslado, aunque la tarea no es fácil.

“La gobernación de Antioquia y la secretaría de salud es consciente de los miedos y de las emociones que genera tener un paciente en UCI y también de estar pendiente de una unidad de cuidados intensivos”, Lina María Bustamante Sánchez, secretaria de salud de Antioquia.

Según la secretaría de salud de Antioquia, este apoyo ha logrado que el 90% de las familias que se negaban a dar la autorización ahora han cambiado de opinión y sí lo han permitido.