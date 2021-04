Personería pidió al DADIS cumplir con segunda dosis para mayores de 80 años

Luego de varias denuncias por parte de la ciudadanía donde señalan que al llevar a sus familiares, mayores de 80 años a aplicar la segunda dosis, les han dicho que no cuentan con la vacuna, la Personera de Cartagena, Carmen de Caro Meza, solicitó al Dadis que cumpla con entregar los biológicos contra el COVID-19 a las EPS ya que se le ha llamado a los usuarios y a muchos les han hecho ir sin ser inmunizados.

“Hemos visto como en IPS en Pie de la Popa, en el sur de la ciudad, se han dado casos donde se han trasladado a los adultos mayores luego de recibir la llamada para la segunda dosis y al llegar les dicen que no cuentan con la vacuna. Esto no puede seguir pasando ya que los mayores de 80 años son la población con el mayor riesgo de contagio y en este tercer pico no podemos exponerlos a la calle y a un centro médico en vano”, señaló De Caro Meza.

La Personería solicitó que se haga un estricto seguimiento a las IPS para que cumplan con la reasignación de la vacuna para que los adultos no estén en la zozobra de no saber cuándo se les aplicará la segunda dosis.

“Muchas personas esperan el llamado y ha pasado más del tiempo para aplicar la segunda dosis y se muestran preocupados”, agregó la representante del Ministerio Público.

De Caro indicó que si bien es cierto que hay plazo para aplicar estas vacunas entre el 15 y 24 de abril, la Personería seguirá vigilante de que no se le vulneren los derechos humanos a la población cartagenera.