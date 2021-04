Falleció el músico barranquillero Morgan Blanco

El músico barranquillero Morgan Blanco, falleció a los 85 años en la madrugada de este martes por causas naturales, según se dio a conocer.

Morgan es recordado como acordeonero, cantante y además compositor y también es conocido por la canción "Very Very Well", junto a Carlos Román en 1958.

"Su legado para la música es inmensa. El maestro Morgan fue un músico muy versátil y de eso da cuenta sus canciones", dijo Juventino Ojito.