Piden al ICBF cambio de operador del centro del menor infractor de Ibagué

Los habitantes del barrio Claret de la capital tolimense manifestaron a caracol radio que están cansados de los recurrentes hechos de inseguridad, así como alteración de la tranquilidad que se generan en el centro de atención al menor infractor el Politécnico Luis A Rengifo que está ubicado en esa zona de la ciudad.

Yesid López, uno de los residentes quien tiene su casa en la parte de atrás del centro del menor infractor aseguró ‘ya no me puedo ni asomarme a la venta, estoy amenazado y temo por mi vida, son frecuentes las fugas de los menores y en el lugar no se tienen ningún tipo de control’.

En lo corrido del año son varios los amotinamientos que se han reportado en el lugar cuyo operador está a cargo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ICBF, además riñas que ya han dejado un menor fallecido.

La comunidad indicó que están analizando todos los aspectos jurídicos y no descartan instaurar una acción popular para velar por los derechos de cientos de familias.