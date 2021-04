Alcalde de Pamplona no le apuesta a la alternancia

Debido al aumento de los casos de COVID-19 que se han presentado en la ciudad de Pamplona, las autoridades locales han tomado la determinación de evitar la alternancia educativa en los diferentes instituciones públicas y privadas de este municipio.



La decisión se tomó en conjunto con docentes, directores y padres de familia que no ven viable que este sistema se mantenga, y pueda permitir un contagio masivo de la pandemia en las instituciones educativas.



El profesor Humberto Pisciotti alcalde del municipio de Pamplona, le dijo a Caracol Radio que su compromiso es salvaguardar la vida de todas las personas y especialmente los menores de edad.



“No sé de qué manera explicarle a los ciudadanos que el COVID-19 es muerte y que tenemos que cuidarnos, tuvimos una reunión con los rectores de los colegios tanto privados como públicos por el tema de la alternancia, nunca he estado de acuerdo con este sistema y en ese sentido aquí nosotros somos conscientes de esta realidad, y repito que hay municipios que tienen 5000 habitantes y quieren establecer la alternancia es respetable, pero en mi municipio no creo que estén dadas las condiciones para eso”, dijo el alcalde.

Manifestó que de igual forma se están aumentando las medidas de restricción como el toque de queda que ha comenzado a aplicarse los fines de semana desde las 10 de la noche, y que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos está en más de un 40%.