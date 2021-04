Tunja adecúa Centro de Convenciones como punto de vacunación contra Covid19

La secretaria de Protección Social, Lucy Esperanza Rodríguez Pérez, informó que teniendo en cuenta las sugerencias de la comunidad tunjana, acogió cada una de estas observaciones hechas y convocó a las EPS e IPS, para acordar estrategias que permitan continuar positivamente el proceso de vacunación y cumplir las metas establecidas.

“Gracias al apoyo de la Cámara de Comercio, es posible que hoy la ciudad cuente con un punto donde funcionarán siete puestos de vacunación, en el cual las personas entre 70 y 75 años de edad que no han sido agendadas, podrán recibir la vacuna, bajo el estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad” indicó.

La funcionaria explicó que en el Centro de Convenciones harán presencia Sanitas, Medimás, Comparta, Comfamiliar, Famisanar, Nueva EPS contributiva y subsidiada, Compensar, Medisalud, Unisalud, Salud Total, Sura, Cajacopi, Coosalud, Ejército y Policía, pero, estas entidades también estarán vacunando a personas que tienen cita previa para el proceso, en sus puntos fijos intramurales.

Es importante decir que el proceso de vacunación en el Centro de Convenciones estará a cargo de personal que hace parte de la ESE Santiago de Tunja, la IPS de Sanitas, Clínica Chía y la IPS Carvajal.

“Quiero hacer claridad que en este punto sólo se va a vacunar a las personas entre 70 y 75 años de edad, que no hayan sido agendadas por su EPS, es decir, quienes ya fueron citados deben acudir al lugar indicado en el día y la hora programada, esto para evitar que haya inconvenientes y no tener que devolver personas por no cumplir con estos parámetros” manifestó la funcionaria.

En cuanto a trabajadores de la salud, la Secretaria aclaró que el Ministerio había asignado únicamente dosis de Pfizer para estos profesionales, por eso quedaba pendientes varias personas para aplicar la vacuna, sin embargo, la Secretaría de Salud de Boyacá emitió las resoluciones 527 y 556, por medio de las cuales se autoriza vacunación a quienes están cargados en la Plataforma Pisis y cumplen los requisitos del Decreto 109.

“Dichas resoluciones pueden ser consultadas en la página web de la Alcaldía de Tunja, en el link: https://www.tunja-boyaca.gov.co/medidas-covid19/eres- trabajador-de-la-salud-y-no-te-has-vacunado-contra es decir si aparecen allí registrados podrán acudir al Centro de Convenciones siempre y cuando no tengan agendamiento por parte de la IPS Carvajal, de lo contrario deberán acudir al lugar citado en la hora y día programado” finalizó.