Ruta A109 de Transcaribe dejará de operar en Cartagena

En Cartagena Transcaribe informó a sus usuarios que desde el próximo lunes 12 de abril de 2021, comenzarán a aplicarse algunos cambios en su operación habitual, relacionados con las rutas A102 y A109.

La ruta A102 Universidad Tecnológica de Bolívar-Portal operará, desde el lunes 12 de abril de 2021, en los siguientes horarios: 6:00 am a 8:00 am, 11:00 am a 1:00 pm, y 5:30 pm a 7:00 pm. Entretanto, la ruta A109 Nuevo Bosque - Santa Lucía dejará de operar.

“Estos cambios buscan la optimización de la programación y operación del sistema de transporte masivo, respondiendo a la demanda proyectada que se ha podido establecer, gracias a las constantes revisiones y análisis que se realizan a las curvas de oferta-demanda de estas rutas”, explicó Sindry Camargo Martínez, gerente de Transcaribe.