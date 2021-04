Varios municipios turísticos de Oriente no tendrán toque de queda extendido

Las autoridades de Antioquia analizaron el panorama en varios municipios reconocidos por ser atractivos turísticos y de masiva llegada de personas durante los fines de semana para descansar o actividades de recreo y se concluyó que algunas de estas localidades no entraron en la medida restrictiva de toque de queda extendido.

El gobernador encargado Luis Fernando Suarez, explicó que municipios como Guatapé, El Peñol, Cocorná, San Carlos, San Rafael, entre otros, no aplicará la medida porque los mismo alcaldes decidieron que no era necesario debido al poco número de contagios que reportan, decisión que respetó la gobernación.

“No los incluimos en la medida, pero el mensaje allí es cuidémonos. Por favor no salgan a estos municipios el fin de semana, no es conveniente, ese es un llamado enfático que seguimos haciendo, estamos en un momento crítico, hoy lo principal es cuidar y proteger la vida”, recalcó el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez.

El funcionario también recordó que la medida de toque de queda tampoco aplica para los partidos de fútbol de la liga colombiana que se jugarán en el departamento y que estos se deberán hacer a puerta cerrada.