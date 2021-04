Más de 140.800 las personas vacunadas contra la COVID en Cali

Al siete de abril del 2021, más 140.800 personas que se han vacunado en la Capital del Calle contra el virus de la COVID-19, en el marco del Plan de Vacunación Nacional.

Con la habilitación de cinco megacentros, dedicados a distribuir el mayor número de dosis entre la población más propensa a desarrollar efectos críticos del virus, se ha logrado aumentar el número de personas que han recibido el biológico.

A pesar de esta aumento, el Gobierno caleño aclaró dudas que existen en torno a la vacuna:

Las vacunas no contagian el virus

Las dosis aplicadas en los megacentros de vacunación y en las diferentes instituciones prestadoras de salud, no pueden causar enfermedades porque no contienen un virus vivo. No obstante, en algunos casos las personas pueden presentar síntomas leves como dolor en la zona de la inyección, escalofríos y fiebre después de la vacunación, reacciones saludables y esperadas que desaparecen en pocos días.

Quienes hayan tenido COVID-19 también deben vacunarse

Si bien los expertos aseguran que los anticuerpos de la infección por covid-19 duran de dos a cuatro meses en el organismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera seguro recibir la vacuna tan pronto como finalice el período de cuarentena.

Las vacunas se probaron rigurosamente y se determinó que eran seguras

Alrededor del mundo, más de 90.000 personas se ofrecieron como voluntarias para los ensayos clínicos de las vacunas avaladas por la OMS, reduciendo los efectos de la enfermedad en un 95%. Para su estudio, fue empleada la tecnología de ARNm, la misma utilizada para otras enfermedades virales como el Zika y la rabia.

Los adultos mayores de 70 años que deseen recibir el biológico contra el covid-19, pueden acercarse a los megacentros de vacunación que acondicionó la Alcaldía de Cali, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o consultar el lugar, fecha y hora de la cita asignada por su EPS en la plataforma ‘Mi Vacuna Covid-19’.