VIDEO: Ciclista fue arrastrada por ladrones en moto

Nataly Diaz se convirtió en una víctima más de la delincuencia en Bucaramanga.

Fue víctima de un brutal ataque por parte de unos ladrones que sin piedad la arrastraron por la vía Bucaramanga - Lebrija frente en el sector de La Salle para hurtarle el celular.

La ciclista quien se encontraba haciendo su ruta con un grupo de amigas cuenta que dos sujetos en moto la abordaron y el parrillero trató de sacarle el celular de uno de los bolsillos de su uniforme. Como no lo logró fácilmente optó por arrastrarla con todo y bicicleta hasta que obtuvo lo que quería.

"De milagro estoy viva. Ellos me venían haciendo seguimiento porque sabían donde estaba el celular. Me botaron a la carretera y sin piedad me arrastraron. Desafortunadamente las personas con las que venía no pudieron ver las placas de la moto", relató a Caracol Radio.

Natalia sufrió quemaduras, raspones, heridas en todo su cuerpo y en la cara. Tuvo 7 días de incapacidad y cuenta que ya interpuso la denuncia frente a las autoridades competentes.