VIDEO: Aplican pruebas PCR gratis en parques de Bucaramanga

En tres parques de Bucaramanga aplican de forma gratuita la pruebas COVID tipo PCR para cortar la cadena de contagio. La estrategia fue definida luego de la semana santa. Nelson Ballesteros, secretario de Salud de la ciudad indicó que es una manera efectiva de detectar nuevos casos de la enfermedad. "Quien dé positivo debe aislarse de manera inmediata", aseguró.

Las autoridades de Bucaramanga quieren evitar un fuerte impacto de la tercera ola del coronavirus como ya ocurre en otras ciudades del país. El indicador de positividad se ha elevado de 7 a 8% en los últimos días explicó el funcionario. Las jornadas de aplicación de las pruebas se efectúan en los parques Santander y San Pío.

La actividad no tuvo mucho éxito en el ágora del barrio Kennedy. "Se hizo perifoneo, pero la comunidad no acudió", dijo Ballesteros. Oyentes de Caracol radio, residentes en el norte de Bucaramanga como Jaqueline Calderón relataron que acudieron a la convocatoria, pero no había virales. El secretario de Salud informó que desconocía esta situación.

La aplicación de las pruebas también se efectúa en el parque de los Niños. La jornada se efectúa entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía. Los resultados se entregan en 5 días a través del correo electrónico o por llamada al celular.

Caracol Radio fue al parque Santander donde había unas 15 personas que se practicaban la prueba.