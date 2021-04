Ambulantes piden al gobierno verdaderas iniciativas de empleo

Después de conocerse las estadísticas entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en donde la zona de frontera es una de las regiones con mayor desempleo e informalidad en todo el país, muchos son los análisis que se hacen por parte de los sectores más afectados por este fenómeno de desocupación.

Dentro de este estudio se habla que la informalidad es la más grande en todo el país, y por esto los vendedores ambulantes han reiterado el llamado el gobierno nacional para generar verdaderas políticas que permitan la creación de empresas y ayudar con la grave situación económica que tiene la ciudad.

Enrique Becerra quién es el secretario de derechos humanos del sindicato de los vendedores ambulantes y sectores informales SINVANORT, le dijo a Caracol Radio que El Estado no debería solamente dedicarse a sacar las estadísticas sino en realidad mostrar cuáles son las estrategias para ayudar a la población.

También le puede interesar: La ciudad en el primer lugar en tasa de desempleo

“Al presidente Iván Duque en serio le quiero decir que por favor se acuerde de Cúcuta porque somos el número uno en desempleo, no hay empresas y lo que se habló de las obras públicas aún no se ha logrado nada, necesitamos todo eso para generar más trabajo en Cúcuta porque aquí no hay nada que hacer, estamos es aguantando las en las calles vendiendo agua de panela en los semáforos para uno poder medio hacer una sopita y llevarle también a los hijos, es decir que no pagamos los recibos y debemos muchos paga diario, yo por lo menos vendo escapulario y están muy dura las ventas porque no hay más nada que hacer” dijo el informal.

Según el DANE la informalidad está en un 72.5% y el desempleo en Cúcuta llegó al 22.3%.